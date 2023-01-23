المجلس الأوروبي: الأسابيع المقبلة في الصراع الأوكراني ستحدد مستقبلنا

وقال ميشيل في مقابلة مع صحيفة موندو الإسبانية، اليوم الإثنين، إن "الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، ستكون حاسمة ... ما سيحدث في عام 2023، والكثير منه يعتمد على الأسابيع المقبلة، هو ما سيحدد مستقبلنا".

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تزويد كييف بكل الدعم اللازم.

وتأتي هذه التصريحات بعد محاولات - لم تنجح إلى الآن- قام بها وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو وحلفاء الناتو في زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقد صرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بعد الاجتماع الأخير لوزراء دفاع الناتو الذي عُقد في قاعدة "رامشتاين" الأميركية بألمانيا، بأنهم فشلوا باتخاذ قرار بشأن إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

في هذا الأثناء، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي يطالب الغرب بمزيد من شحنات الأسلحة، وكذلك بتزويد كييف بالطائرات والدبابات، بأن بضع عشرات من الدبابات الغربية لن تقلب الموازين لصالح كييف في أرض المعركة.

(م ش)