المجلس العسكريّ السريانيّ يستقبل ممثّل الإدارة الذاتيّة في فرنسا

واستقبل اليوم الاثنين، المجلس العسكري السرياني ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية في فرنسا الدكتور "خالد عيسى" ونائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا عبير ايليا في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة.

وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري السرياني آرام حنا والقيادي في المجلس ماتاي حنا في استقبال الوفد، ليعقدوا بعدها اجتماعاً تمّ خلاله مناقشة أوضاع المنطقة بشكل عام في ظل الهجمات والجرائم المستمرّة التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

وبصددها تحدّث آرام حنا الناطق الرسمي للمجلس العسكري السرياني لوكالتنا عن الزيارة التي أجراها ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية في فرنسا وعن الاجتماع الذي دار بينهم.

وأشار في بداية حديثه: "استقبلنا اليوم، ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية في فرنسا، والزيارة تأتي ضمن إطار المساعي الدبلوماسية للإدارة الذاتية لنقل الواقع في ناحية تل تمرّ بشكل خاص والمنطقة بشكل عام إلى الجهات الرسمية في فرنسا والمنظمات الحكومية والجهات المعنية بالرأي العام".

وعن الموضوعات التي تمّت مناقشتها خلال اجتماعهم مع ممثل الإدارة الذاتية الدكتور خالد عيسى، أوضح آرام حنا: "نقلنا صورة عن وضع منطقة تل تمر خلال الهجمات التركية على المنطقة وتأثيرها على المنطقة بشكل عام والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي والمنافية لحقوق الإنسان في المنطقة، كما نقلنا آثار هجوم داعش على المنطقة والدمار الذي خلّفه التنظيم الإرهابي في قرى الخابور".

وأكّد آرام حنا في نهاية حديثه: "نقلنا من خلال اجتماعنا مع الوفد احتياجات المنطقة من الجهة العسكرية والتدريبات التي تحتاجها قواتنا، بالإضافة إلى طلب الدعم الإنساني لمخيمات شمال وشرق سوريا، ودعم المشاريع الخدمية في المنطقة".

وبعد الانتهاء من الاجتماع كانت هناك جولة لوفد الإدارة الذاتية برفقة المجلس العسكري السرياني في القرى الواقعة خلف خطوط التماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته والقرى التي تعرّضت للدمار على أيدي مرتزقة داعش.

(إ)

ANHA