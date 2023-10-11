المجلس العسكري في النيجر يطالب بعثة الأمم المتحدة بمغادرة البلاد

طالب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر منسقة البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة، لويز أوبان، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، وذلك وفقاً لمذكرة من وزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم.

وتتهم المذكرة الأمم المتحدة باللجوء إلى مناورات خبيثة بتحريض من فرنسا لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي واجتماعات دولية أخرى.

وطرد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في تموز القوات الفرنسية والسفير الفرنسي أيضاً.

ومن جانب آخر، وصفت الولايات المتحدة رسمياً الانتفاضة العسكرية في النيجر على أنها انقلاب، في خطوة من شأنها وقف التعاون في مجال "مكافحة الارهاب" وتعليق مساعدات بقيمة 500 مليون دولار.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن إعلان وزارة الخارجية الأميركية يأتي بعد أشهر من الإطاحة برئيس النيجر في تموز الماضي.

(م ش)