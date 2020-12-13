المجلس العسكري السرياني: نستخدم حقنا في الدفاع المشروع لحماية قرانا وشعبنا

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" بهجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، وسط تجاهل من قبل "الضامن" الروسي وقوات حكومة دمشق.

ومن جانبهم، يتصدى مجلس تل تمر والسرياني العسكريين لعمليات تسلل مرتزقة الاحتلال على مشارف ناحية تل تمر، وكان آخرها عملية التسلل على قرية "أم الكيف" شمال غرب تل تمر في الـ 8 من الشهر الجاري، وعلى أثرها اندلعت اشتباكات بين المجلس السرياني ومجلس تل تمر العسكريين ومرتزقة الاحتلال التركي.

وبصددها أصدر المجلس العسكري السرياني بيانًا كتابيًّا إلى الرأي العام، أكد فيه استخدامهم حقهم المشروع في الدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا من هجمات الاحتلال ومرتزقته.

ونص البيان كالآتي:

"مع استمرار هجمات الاحتلال التركي وأذنابه من المرتزقة على مناطقنا، أحبط مقاتلو المجلس العسكري السرياني عملية تسلل معادية في محيط قرية أم الكيف شمال تل تمر.

واندلعت على إثرها اشتباكات، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى بين صفوف المرتزقة وأجبرت قواتنا باقي المرتزقة على الفرار.

وبعد فشلهم في محاولة التسلل قام المرتزقة بمساندة العدو التركي بقصف القرى الآمنة بقذائف المدفعية والهاون، وقمنا بدورنا باستخدام حقنا المشروع في الدفاع عن قرانا وشعبنا، وقمنا باستهداف مصادر النيران المعادية، وكل هذه الاعتداءات وغيرها تحصل في ظل وجود الضامن الدولي الروسي، وعدم ردعه لهذه الاعتداءات والتجاوزات الخارقة للاتفاقات الدولية، وعجز قوات حكومة دمشق عن المشاركة في هذه المقاومة.

نحن بدورنا نؤكد أننا لن نتوانى عن الدفاع عن مقدساتنا وأرضنا ضد كل غاشم يهددها ويحاول العبث بأمنها وأمان مواطنيها، ونعاهد شعبنا على أن نكون درعًا حصينًا أمام كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أرضنا".

(د أ/هـ ن)

ANHA