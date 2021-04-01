المجلس العسكري السرياني: أكيتو هو رمز الحياة الحرة والتجدد

يصادف اليوم، 1 نيسان عيد رأس السنة البابلية، أكيتو، وبهذه المناسبة يحتفل الشعب السرياني الأشوري الكلداني معتبرين إياه بأنه عام التجدد والقيامة الدائمة.

وللتهنئة بالعيد أصدر المجلس العسكري السرياني بيانًا كتابيًّا إلى الرأي العام هنأ من خلاله جميع الشعوب ومكونات المنطقة بهذه المناسبة.

وجاء في نص البيان:

يحتفل شعبنا السرياني الآشوري الكلداني، في الأول من نيسان من كل عام في بلاد ما بين النهرين، بعيد الأكيتو، رأس السنة البابلية، وفي هذه المناسبة يحتفل شعبنا في أرضه التاريخية بلاد ما بين النهرين بـ 6771 عامًا من التجديد الذي نستمر فيه حتى الآن، حيث كان الأكيتو دائمًا رمزًا للحياة والتجدد والقيامة الدائمة.

وأضاف البيان "ويعود علينا الأكيتو من جديد حاملًا معه الانتصارات يخلدها التاريخ لشعبنا فقد كان المجلس العسكري السرياني منذ بداية تأسيسيه رمزًا للمقاومة والتصدي، وكان على قدر من المسؤولية والكفاءة لمقاومة أي عدوان خارجي يهدد أمن شعبنا العظيم، ولا سيما العدوان الباغي على أرضنا التاريخية، أرض المقاومة والنضال التي سطّر فيها مقاتلونا أروع ملاحم البطولات لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، فقد حاربنا عدونا بشراسة، وكنا ندرك دومًا أن النصر ثمنه غالٍ ويحتاج إلى تضحيات حتى ينعم شعبنا بالأمن والأمان.

ولفت البيان إلى "أن احتفالنا اليوم بعيد الأكيتو هو لما يمثله من رموز ودلالات ثقافية وتاريخية، حيث يطل علينا العيد حاملًا معه بشائر الخير للطبيعة والحياة، وأن هذا العيد هو أحد القيم الكبيرة التي أوجدها شعبنا منذ آلاف السنين في موطن أقدم الحضارات في بيث نهرين، ومازلنا حتى اليوم محافظين عليه ونجدده مع كل عام، لنؤكد من خلاله الاستمرارية بين الماضي والحاضر.

وبهذه المناسبة العظيمة يتقدم المجلس العسكري السرياني بأسمى التبريكات لعموم أبناء شعبنا السرياني الآشوري الكلداني، كما يهنئ جميع شعوب المنطقة والعالم وكافة المكونات وأبطال القوات العسكرية، ونخص بالذكر أُسر شهدائنا، متمنيًا لهم عامًا جديدًا تسوده المحبة والسلام والمجد، والخلود لأرواح شهدائنا الأبرار، وكل عام وأنتم بخير".

ANHA