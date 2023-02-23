المجلس العسكري السرياني يستذكر شهداء المقاومة في تل تمر ويعاهد بالمضي على دربهم

استذكر المجلس العسكري السرياني، الذكرى السنوية الثامنة لمقاومة تل تمر "مقاومة الخابور" وشهداءها، من خلال مراسم استذكار أقيمت في قرية تل هرمز الواقعة غرب مدينة الحسكة، والتي استشهد فيها أول مقاتل سرياني خلال هجمات مرتزقة داعش على ريف ناحية تل تمر وقراها.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وذلك بحضور ممثلين عن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، ومجلس تل تمر العسكري، والتشكيلات العسكرية، وممثلي الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي.

وألقى المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السرياني ماتاي حنا كلمة قال فيها: "استطعنا بفضل تضحيات شهدائنا وشجاعة مقاتلينا الدفاع عن أرضنا، على عكس ما جرى في تاريخنا من مجازر عدة راح ضحيتها الملايين من أبناء شعبنا".

وأضاف: "لا يحمل تاريخ هذا اليوم في طياته سوى مبادئ القوة وروح المقاومة التي ستبقى خالدة في وجدان شعبنا، وجيلاً بعد جيل سنقف هنا بحضرة شهدائنا لنعاهدهم بأننا سنمضي على دربهم، حتى تحقيق أهدافهم".

وأكد بقوله: "هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ضد قرانا مشابهة جملةً وتفصيلاً لهجمات مرتزقة داعش، ونحن في المجلس العسكري السرياني نعاهد بأننا سنضمن حماية شعبنا وأرضنا حتى تحقيق آمال شعبنا وأهدافهم".

كما ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء السريان ألقاها الرئيس المشترك للمجلس جميل بحو الذي استذكر خلال حديثه تضحيات الشهداء، ليؤكد بأنهم "واقفون على أرض تباركت بدماء الشهداء من أجل أن نبقى بسلام، وليشير إلى أنهم كانوا السبب في حماية هذه الأرض وشعوبها".

واختتمت المراسم بتقديم برقيات من قبل المؤسسات الحاضرة في الاستذكار تحيي مقاومة المجلس العسكري السرياني وتمجد تضحيات الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حماية هذه الأرض.

(آ أ/سـ)

ANHA