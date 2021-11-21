المجلس العسكري السرياني يكرّم فريق منظمة فري بورما رينجرز في الحسكة

وحضر مراسم التكريم، التي نُظمت اليوم، في أكاديمية الشهيد آكا ماربيشو، فريق منظمة فري بورما رينجرز، والناطق باسم قوات سوريا الديمقراطي آرام حنا، والمتحدث باسم قوات المجلس العسكري السرياني ماتاي حنا، وأعضاء المجلس العسكري السرياني.

وخلال المراسم، قدّم المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السرياني ماتاي حنا، درعاً تذكارياً لمسؤول فريق المنظمة، ديفيد يو بانك، حمل شعار المجلس العسكري السرياني.

وعلى هامش المراسم، أشار الناطق باسم قوات المجلس العسكري السرياني، ماتاي حنا، لوكالتنا، إلى أن هدفهم من تكريم منظمة فري بورما رينجرز، هو التعبير عن شكرهم لما قدّمته المنظمة لقوات سوريا الديمقراطية على خطوط التّماس ولمكونات المنطقة.

منوهاً "أن منظمة فري بورما رينجرز، كان لها تأثير إيجابي وكبير في مناطقنا، وخاصة مناطق حوض الخابور وناحية تل تمر، من الناحية العسكرية والطبية، وفي نقل المصابين على خطوط القتال الأمامية، وفي محاولة إيصال المساعدات إلى المنطقة أثناء هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته عليها".

ومن جانبه، شكر مسؤول منظمة فري بورما رينجرز، ديفيد يو بانك، خلال لقاءً مع وكالتنا، قوات سوريا الديمقراطية والمجلس العسكري السرياني، على التكريم، وقال: "إن مهمتنا هي مساندة مكونات شمال وشرق سوريا وإطلاق سراح المظلومين ودعم حصانة الحرية في المنطقة".

وكان جيش الاحتلال التركي قد قصف موكباً لأطباء من منظمة فري بورما رينجر "freeburmarangers" الأمريكية والمختصة بنقل المدنيين والجرحى من مناطق النزاع، بين قريتي الرشيدية والقاسمية بناحية تل تمر، في الـ 3 من تشرين الثاني عام 2019، ما أدى إلى إصابة اثنين من أعضاء المنظمة.

ونقل المصابان إلى ناحية تل تمر، ولكن العضو زاو سنك وهو من تايلاند، وكان يبلغ من العمر (37 عاماً)، فقد حياته نتيجة إصابته الحرجة.

(أم)

ANHA