المجلس العسكري السرياني يبارك أعياد الميلاد على شعوب المنطقة

أصدر المجلس العسكري السرياني بياناً للرأي العام بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، جاء فيه:

"بهذه المناسبة العظيمة التي تحل علينا اليوم نهنئ شعبنا السرياني الاشوري الكلداني والارمني في العالم اجمع وفي شمال شرق سوريا خاصةً، ونؤكد لهم بأننا ماضون قدماً في حمل راية الدفاع عاليا ونؤكد لهم بأننا سائرون على طريق شهدائنا الابرار، ولا سيما أننا نمر في هذه الأيام المباركة بأوضاع يحاول من خلالها المحتل التركي ومرتزقته زعزعة أمن واستقرار هذا البلد ورغم كل هذه التحديات لا زلنا ولا نزال مستمرين بالدفاع والمقاومة.

نبارك مرة أخرى لكل شعبنا وعوائل شهدائنا بهذه المناسبة العظيمة ونخص بالذكر رفاق السلاح المرابطين على جبهات القتال".

(ل)

ANHA