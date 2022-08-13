المجلس العسكري السرياني يعلن استشهاد اثنين من مقاتليه ويتعهد بمواصلة النضال

أصدرت القيادة العامة للمجلس العسكري السرياني، يوم أمس، بياناً إلى الرأي العام، على خلفية استشهاد اثنين من مقاتليها في هجوم لدولة الاحتلال التركي على قرى ريف تل تمر.

وأكد بيان المجلس "أن أبناء الشعب السرياني الآشوري عملوا مع شركائهم في سوريا لتحرير جميع أراضيهم من الإرهاب، عبر محاربة "أعتى وأشد التنظيمات التكفيرية مثل "داعش" وأخواته، وأن تلحق بهم الهزيمة في أكثر حصونهم مناعةً "الرقة" و"الباغوز"، كان ثمن التحرير كوكبة من الشهداء الذين لم يتوانوا أبداً في الدفاع عن شعبهم وأرضهم وتقديم أجسادهم الطاهرة قرابين لهم".

ونوه البيان إلى أن مقاتلي المجلس العسكري السرياني كانوا في طليعة المقاتلين مع بداية العدوان على مناطق شمال وشرق سوريا، للدفاع عن المكتسبات التي حققها شعبنا وشهداؤنا، ولفت إلى أن المجلس فقد خيرة مقاتليه في جبهات رأس العين وتل تمر.

وأوضح المجلس في بيانه أنه "مع هجمات الدولة التركية والفصائل الموالية لها، والتي أوقعت خسائر جمة في صفوف المدنيين والعسكريين في الآونة الأخيرة؛ فقد استشهد اثنان من مقاتلينا إثر استهدافهم من قبل القوات التركية، وهم يؤدون واجبهم الوطني في حماية أرضنا وشعبنا".

وأشار البيان إلى أن "الأعداء لا زالوا مستمرين في انتهاك جميع الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي وضربها بعرض الحائط"، موضحاً أنه "يتم قصف الشريط الحدودي بشكل يومي، حيث يلحق الخسائر في الأرواح والبنى التحتية لمدننا وبلداتنا وتهجير الآلاف من أبناء شعبنا الآمنين".

وجدد المجلس العسكري السرياني في ختام بيانه العهد للشهداء ولجميع شعوب المنطقة، بتقديم الغالي والنفيس لحماية الأهالي ومنع الأعداء من ارتكاب مجازر جديدة.

يشار إلى أن قصف جيش الاحتلال التركي أمس الجمعة على قريتي الدردارة وقبور القراجنة في ريف ناحية تل تمر، قد أسفر عن استشهاد المقاتليْن في المجلس العسكري السرياني يوسف محسن المتراس وراضي مزعل العثمان.

(ف)