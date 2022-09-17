المجلس الاجتماعي الأرمني: أذربيجان وتركيا وجهان لعملة واحدة في إبادة الشعوب

استنكر المجلس الاجتماعي الأرمني في مدينة الحسكة، عبر بيان، التصعيد العسكري الأخير لأذربيجان ضد أرمينيا، وأكد أن الهجمات على أرمينيا جاءت بأوامر من دولة الاحتلال التركي لاسترجاع أردوغان شعبيته المنهارة في تركيا.

وحضر البيان الذي قرئ من قبل الرئيس المشترك للمجلس عماد تتريان باللغة العربية، اليوم السبت، في حديقة القائد أوجلان، أعضاء المجلس الاجتماعي الأرمني، حاملين يافطات كتب عليها بأربع لغات، الكردية، والعربية، والأرمنية، والتركية، "نحن ضد الاحتلال والهجمات العدوانية"، "لا للهجمات الأذربيجانية على دولة أرمينيا".

قال البيان في مستهله "إن الذهنية العثمانية الإرهابية أبادت مليون ونصف المليون أرمني، وقامت بأكبر عملية تغيير ديمغرافي في العالم منذ أكثر من مائة عام".

تابع البيان "استمرت هذه العقلية الظلامية التكفيرية بإبادة كافة مكونات المنطقة ولم تكتفِ بذلك، فأرادت تحقيق حلمها الطوراني باحتلال ناغورني قره باغ لقضم تلك الجغرافية لتحقيق أحلامها بربط كل الجمهوريات والدول التي تتحدث التركية".

وأضاف "فقصفت ودمرت وقتلت المدنيين والعسكريين الأرمن واحتلت المنطقة وأحرقت كل منازل الأرمن ولم ترتح غريزة الهمجية والتوحش، فقتلت حتى الحيوانات وأحرقت الأشجار، لكي يرفع أردوغان شعبيته المنهارة في تركيا وبإعطاء أوامره لأذربيجان بالتعاون معه، لقصف أرمينيا وقتل الطفولة البريئة والأمهات الثكالى وكل روح أرمنية ليرفع من شعبيته على جماجم الشعب الأرمني".

طالب البيان القوى الدولية بإيقاف الهجمات التي تستهدف أرمينيا "نحن في المجلس الاجتماعي الأرمني وأحفاد الإبادة الأرمنية التي قامت بها الطورانية العثمانية، نقف إلى جانب دولتنا الأم، الدولة الأرمنية، ونناشد الدول العظمى والحلفاء لأرمينيا إيقاف هذه الهجمات البربرية وإيقاف سفك الدم الأرمني وتهجيرهم القسري".

وشبّه البيان الهجمات اليوم على أرمينيا بالإبادة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي بحقهم "فهذه الهجمات تذكرنا بتاريخ 1915 المحفور بأذهان كل أرمني على هذه الأرض وهو التاريخ الأسود والأسوأ لدينا حيث راح ضحيته المليون والنصف مليون أرمني، ونحن أرمن الشتات في المجلس الاجتماعي الأرمني، ننظر إلى هذه الهجمات بأنها إعادة المذابح بحق الأرمن وإبادة العرق الأرمني كما فعلت تركيا سابقاً".

وأدان المجلس الأرمني الاجتماعي خلال بيانه، الدولتين الروسية والتركية لدعمهما وتحريكهما لأذربيجان وقيامهما بدعم الإرهاب في العالم، مطالبين الرأي العام العالمي بالتحرك على الفور، لإيقاف المجازر المروعة التي ترتكب بحق أرمينيا أرضاً وشعباً.

ودعا البيان إلى ضرورة تقديم مسؤولي سياسات تركيا وأذربيجان إلى محاكم لاهاي، كونهم يرتكبون جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي، قائلاً "أذربيجان وتركيا وجهان لعملة واحدة في العقلية والأهداف التوسعية وإبادة الشعوب والتغيير الديمغرافي، في مسعى لتنفيذ الحلم الطوراني الذي سيكون أخطر مشروع على أرمينيا والعالم أجمع".

(بـ ر/أم)

ANHA