المجلس الاجتماعي الأرمني يؤكد على موقف الأرمن الثابت في الدفاع عن المنطقة

أصدر المجلس الاجتماعي الأرمني اليوم بياناً كتابياً إلى الرأي العام، أكد فيه أن هجمات الاحتلال التركي لن تثني الشعب على اختلاف مكوناتهم في شمال وشرق سوريا عن المقاومة، رد على التصعيد العسكري التركي في المنطقة.

وجاء في نص البيان:

"نعلن بهويتنا الخاصة أننا سنحارب الهجمات على أراضينا. ولن نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء، نحن نعرف الدولة التركية القاتلة والإبادة الجماعية التي ارتكبتها من خلال تاريخها. بينما تواصل الدولة التركية هجماتها بما يتماشى مع تاريخها القاتل، فإننا أبناء الإبادة الجماعية سندافع عن الأراضي التي نعيش فيها ولن نترك ميادين نضالنا".

ورفض المجلس، الهجمات التركية المستمرة "نحن لا نقبل الهجمات المكثفة مؤخراً عن طريق طيران المسيّر ضد شمال وشرق سوريا. فقد فقدانا ثلاثة أشخاص كانوا في سيارة مدنية، من ضمنهم الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو يسرى درويش، فقدوا حياتهم نتيجة هجوم في 20 حزيران. من الواضح أن إرادة جميع سكان روج آفا استُهدفت بهذا الهجوم، والسعي إلى كسر إرادة الشعوب المقاومة".

نحن أبناء الإبادة الجماعية، الذين نسير على خطا فدائيّي الأرمن الذين اختاروا المقاومة، وليس أولئك الذين يقبلون الاستسلام والخيانة، سنواصل الدفاع عن ثورة روج آفا وثورة نساء روج آفا مع جميع المكونات التي تعيش في روج آفا".

(ف)