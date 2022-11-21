المجلس الاجتماعي الأرمني يدين هجمات دولة الاحتلال التركي والتواطؤ الأميركي معها

تتواصل ردود الفعل المنددة بهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وصمت القوى الدولية.

في هذا السياق، أصدر المجلس الاجتماعي الأرمني بياناً اليوم، جاء فيه:"

بيان الى الراي العالمي العام

إن الجرائم الممنهجة واليومية لقوات الاحتلال التركي من قصف إرهابي طال الإنسان والمنظومة البيئية مما تسبب بكوارث إنسانية وإيكولوجية وحياتية ادت الى قتل وجرح وتهجير الملايين من شمال وشرق سوريا لذلك كله نحن كمجلس اجتماعي ارمني

ندين ونستنكر الهجمات التركية على مناطق شمال وسرق سوريا وهذه الهجمات تعتبر هجمات بربرية لا اخلاقية من الطورانية العثمانية وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية وإرهاب المدنيين ونحن كمجلس اجتماعي ارمني وكمكون ارمني في شمال وشرق سوريا سنقف صفا واحد مع قوات سوريا الديمقراطية ونحن في خندق قتال واحد لأنهم القوات الشرعية لحماية المنطقة.

إن الهجمات الوحشية التركية على مناطقنا هي حرب إبادة لكافة شعوب المنطقة وهي بنفس الذهنية الظلامية العثمانية الطورانية التي أبادت مليون ونصف المليون الارمني وهي مستمرة بإبادة الشعب الكردي والعربي وكافة المكونات ، لذلك كلنا نطالب المجتمع الدولي ومنظمة حقوق الإنسان ومحكمة جرائم الحرب والعالم أجمع بوقف تلك الإبادة الممنهجة وبشكل يومي منذ عدة سنوات ضد المدنيين مما ادى الى تهجير شعوب المنطقة بعد القصف والقتل والتدمير بكافة انواع الأسلحة ومنها السلاح الكيميائي المحرم دوليا" ، كما ندين الموقف الأمريكي الذي يعد تواطؤ مع دولة المحتل التركي وجرائمه اليومية بحق منطقة آمنة تحيا فيها كافة المكونات بسلام وأمان بفضل الفكر الإنساني للأمة الديمقراطية الذي وحد الجميع في قوة الحق الواحدة واسمها قوات سوريا الديمقراطية والتي استطاعت ان تحرر منطقتنا من داعش وتنهي حلم اردوغان ومشروعه الطوراني الدموي وتلاحق مرتزقته في كل مكان، لذلك وامام تلك الانتصار المذهلة لقسد على أخطر تنظيم في العالم جعل الداعم الاول لهم وهو النظام الإرهابي في تركيا يتحرك بوحشية ودموية بقصف البشر والحجر والشجر وكل نسمة حياة مما يمثل جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي ومنظمة حقوق الإنسان والمحاكم المختصة بجرائم الحرب ليحاكم النظام التركي ومرتزقته على ما خلفوه من دمار وحرق وقتل جراء القصف اليومي وقطع المياه وتجفيف مياه الفرات والخابور ليقتل الثروة السمكية والزراعية والاقتصادية والحياتية .

ونحن كمجلس اجتماعي أرمني ندين وبأشد العبارات كل جرائم الحرب التي تنفذها دولة الاحتلال التركي امام انظار العالم والعالم صامت اخرس ونطالب بالتدخل الفوري للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومحكمة لاهاي المتخصصة بمحاكمة مجرمي الحروب للقيام بدورهم الإنساني الأخلاقي لإيقاف تلك الهجمات البربرية فورا" وتقديم مجرمي النظام التركي إلى محكمة الإرهاب لينالوا جزائهم عن كافة الجرائم التي ارتكبوها حتى الآن.

الشهداء لا يموتون

الشهداء احياء خالدون

الشهداء طريقنا إلى النصر".