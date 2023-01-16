المجلس الاجتماعي الأرمني رافضاً العزلة: إنكار لوجود شعوب كردستان

تمضي دولة الاحتلال التركي في رفض جميع الطلبات التي يقدمها محامي وذوي القائد عبد الله أوجلان للالتقاء به، وسط قرار تعسفي جديد يقضي بحظر اللقاءات معه لـ 3 أشهر أخرى بذريعة "العقوبات الانضباطية".

استنكرت الرئيسة المشتركة للمجلس الاجتماعي الأرمني في مقاطعة الحسكة، لوسين أردميان، هذه العزلة المشددة، ومواصلة دولة الاحتلال التركي سياساتها اللاإنسانية بحقه ومنع ذويه ومحاميه من الالتقاء به.

نوهت لوسين، أن العزلة ورفض طلبات المحامين والعائلة دلالة رفضها وإنكارها لوجود شعوب كردستان عامةً والكردي خاصةً، وتهدف للقضاء على هويتهم وحريتهم، مؤكدة أن "هدف دولة الاحتلال التركي من تشديد العزلة على القائد أوجلان هو كسر إرادة شعوب كردستان".

وحول تخاذل لجنة مناهضة التعذيب الأوربية CPT، في أداء واجباتها حيال العزلة، انتقدت لوسين صمتها، وقالت: "هذا الصمت يدل على تأييدها للسياسات التركية".

وكانت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT، قد زارت سجن إمرالي، في أيلول العام المنصرم، إلا أن مكتب العصر الحقوقي المعني بالدفاع عن القائد أوجلان قال في 29 تشرين الثاني من العام نفسه، إنه وحسب المعلومات التي وصلته فإن اللجنة لم تلتقي بالقائد خلال زياتها هذه.

وناشدت لوسين في ختام حديثها، شعوب كردستان كافة، بالانتفاض في وجه سياسات دولة الاحتلال التركي وإفشالها، ومواصلة فعالياتهم المنددة بالعزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان لتحقيق حريته الجسدية.

(م ح)

ANHA