المجلس الاجتماعي الأرمني في الحسكة يندد بهجمات الاحتلال التركي

ونظم المجلس الاجتماعي الأرمني اليوم، تجمعاً في حي الكبابة في الحسكة، للتنديد بهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره المجلس بهذا الصدد من قبل الرئيس المشترك للمجلس الاجتماعي الأرمني في الحسكة عماد تتريان.

وجاء في البيان

"نحن المجلس الاجتماعي الأرمني ندين ونستنكر بأشد العبارات ما يجري اليوم في شمال وشرق سوريا من هذه الاعتداءات التي تقوم بها القوات التركية والاستفزازات والاعتداءات على أهلنا في المنطقة على خطوط التماس، وخاصةً أهلنا في منطقة زركان وتل تمر".

وذكر البيان أن الهدف من هذه الهجمات العدائية هو "توسيع نطاق وحدود الدولة التركية الطورانية المعتدية، وتهجير أهلنا في منطقة زركان وتل تمر في الوقت الحالي والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة والعامة بالإضافة إلى التهجير والتشريد".

وأضاف : "لقد مرت على أجدادنا ويلات واعتداءات الدولة العثمانية سابقاً فقد قتلوا أهلنا وعملوا على تشريد أجدادنا في أبشع مجازر التاريخ بحق أهلنا الأرمن آنذاك. نحن نطالب الدولة الضامنة في المنطقة بالتدخل السريع والعمل على إيقاف كل هذه العمليات والاعتداءات العسكرية الظالمة، ونطالب هذه الدول بعدم غض الطرف عن اعتداءات وجرائم الدولة التركية وفصائلها القتالية المجرمة".

واستنكر المجلس الاجتماعي الأرمني "كل هذه الاعتداءات على شعبنا وأرضنا في شمال وشرق سوريا ونطالب بالوقوف في وجه هذه الاعتداءات والحفاظ على أرضنا حرة كريمة أبية".

وأنهى المجلس الأرمني بيانه بالقول : "سنحارب إلى آخر نقطة دم في عروقنا لحفظ الأمن والأمان والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، نحفظ الأمن والاستقرار في الأمة الديمقراطية".

(كروب/ك)

ANHA