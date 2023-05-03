المجلس العام يعقد الجلسة الـ ٧٤ لاستكمال  وتصديق قانون العقوبات والأحكام العامة

وحضر الجلسة أعضاء المجلس العام وهيئة العدالة الاجتماعية والمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية.

وقبل البدء بالجلسة تم انتخاب فيان أيوب الرئاسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الفرات كعضو في المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ثم تمت مناقشة وقراءة القوانين والأحكام من قبل عضو المجلس العام في الإدارة الذاتية ياسر السليمان. وشملت القوانين والأحكام المخلة بالثقة العامة وتزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع والدمغات وأختام الإدارة الذاتية والجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص، والقتل العمد والانتحار والإتجار بالبشر والأعضاء البشرية والقمار والسرقة بكافة أنواعها، وجرائم الابتزاز والشرف والاحتيال وتبييض الأموال وإتلاف الزراعات والأضرار وتخريب الممتلكات العامة والجرائم الإلكترونية وجرائم الدين والاغتصاب والدعارة بالإضافة إلى جرائم الدين والأسرة.

وفي ختام الجلسة تم التصديق والتصويت على ٢٤٣ مادة من قانون العقوبات والأحكام العامة.

والجديد بالذكر أن المجلس العام عقد بتاريخ ٦ نيسان من عام ٢٠٢٣جلسة تم خلالها التصديق على ١٠٠ مادة ليصبح مجموع المواد المصادق عليها ٣٤٢ مادة.

(م خ/ك)

ANHA