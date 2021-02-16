المجلس العام لمدينة الرقة يعقد ندوة حوارية حول المؤامرة الدولية

وعقد المجلس الندوة الحوارية في صالة التاج، تذكيرًا بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، في ذكراها الـ 22.

وبحضور عدد من أهالي مدينة الرقة وممثلين عن المؤسسات المدنية من المكون الكردي، وقف الحضور في بداية الندوة دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، تلاها عرض سنفزيون عن مسيرة كفاح القائد وأفكاره والمؤامرة الدولية ضده.

ثم تحدث القيادي في قوى الأمن الداخلي صلاح رقة، حول المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والدول الغربية والعربية التي شاركت في تسليمه.

وتطرق إلى مشروع الأمة الديمقراطية المطبّق في شمال شرق سوريا، والدور الذي منحته فلسفة القائد عبدالله أوجلان للمرأة، والتي كان لها دور بارز في مقارعة ودحر داعش وهزيمة مرتزقته في شمال شرق سوريا.

ثم فُتح باب النقاش للحضور والذين شددوا على ضرورة العمل والسعي الدؤوب لتحرير القائد من السجن.

كما تم إلقاء قصائد شعرية من قبل البعض منهم، واختتمت الندوة بترديد الشعارات المؤيدة لقوات سوريا الديمقراطية والقائد عبد الله أوجلان.

(أعـ/ س ر)

ANHA