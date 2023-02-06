المجلس العام للشيخ مقصود والأشرفية يفتتح الخيم ويقدم المساعدات للأسر التي اخلت منازلها

فقد 6 أشخاص حياتهم وأصيب 33 آخرون بينهم أطفال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، جراء الزلزال الذي تأثرت به مناطق عديدة من سوريا.

وتخوفاً من تكرار الهزات، وانهيار المباني، اخلت العشرات من الأسر في الحيين منازلها، وتوجهت للساحات العامة ومزار الشهداء في قرية بنو للاحتماء.

بدوره افتتح المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بتنسيق ما بين الكومينات الخيم، لإيواء المواطنين، ويقدم حصص غذائية.

مراسلنا في حلب، التقط صور ومقاطع فيديو من ساحة الشهداء وحديقة القائد عبد الله أوجلان ومزار الشهداء في قرية بنو شمال حي الشيخ مقصود و تظهر الوضع في الحيين في ظل التخوف من تكرار الهزات.

(م ع /سـ)

ANHA