المجلس العام للإدارة الذاتية يصادق على قانون مكافحة تهريب الأشخاص

ونشرت الإدارة الذاتية على موقعها الرسمي خبراً، تضمن مجريات الجلسة الاعتيادية ذات الرقم 66 للمجلس العام لشمال وشرق سوريا.

وحضر الجلسة وفق الخبر المنشور، الرئيس المشترك للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فريد عطي وأعضاء الديوان العام وممثلون عن هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا وممثلون عن مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا.

بدأت الجلسة بقراءة محضر الجلسة السابقة، ليتم بعد ذلك منح الثقة لعدالات محمد عمر (كرئيسة لهيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) بدلاً من جيهان خضرو.

وخلال الجلسة تمَّ إجراء بعض التعديلات على الغرامات المالية والعقوبات في قانون مكافحة تهريب الأشخاص, وناقش الحضور أيضاً كل ما يتعلق بالتهريب من وإلى مناطق شمال وشرق سوريا بشكل مُفصَّل وموسَّع.

وفي نهاية الجلسة تمَّ التصويت على القانون المؤلف من 13 مادة، بعد المناقشة, وأصبح نافذاً من تاريخ صدوره عن المجلس العام.

(سـ)