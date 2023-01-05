المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية يحذّر: إذا استمر الحصار ستزداد الوفيات

نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق والتي تمنع دخول مواد التدفئة والأدوية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، سُجّلت حالتا وفاة لطفلين يبلغ أحدهما 4 سنوات والثاني 17 يوماً.

وفاة طفل ورضيع جراء البرد

وتؤكد التقارير الطبية أن الطفلين حسين عبد الله كيبار ووسام سيدو توفيا نتيجة البرد، وفي هذا السياق، قال الإداري في المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، مرعي الشبلي: "يشهد الحيّان مآسي ويمران بظروف صعبة؛ نتيجة الحصار التي تفرضها الفرقة الرابعة على كافة نواحي الحياة، وآخرها كانت وفاة طفل ورضيع جراء البرد موثقة بتقارير طبية"، مؤكداً "إن استمر الحصار فستزداد الوفيات".

أضاف مرعي "الفرقة الرابعة تمنع عنا المحروقات والأدوية وجميع مقومات الحياة على مرأى ومسمع الجهات المعنية التي تقف موقف المتفرج".

حياة الآلاف معرضة للخطر

طالب مرعي الجهات المعنية بالضغط على الفرقة الرابعة لفك الحصار وقال: "ما زلنا حتى الآن نطالب بفك الحصار الذي يهدد حياة الآلاف وإلى الآن لم يستجب لمطالبنا ودعواتنا".

(ف)

ANHA