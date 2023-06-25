المجلس العام لـ PYD: مفتاح الحل في إمرالي

شددت عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) إلهام محمد: "يجب الكشف عن أسباب فرض عقوبات انضباطية على القائد عبد الله أجلان. وتوضيح الذريعة التي أصدر بموجبها القرار الأخير بحظر اللقاءات مع القائد لـ 6 أشهر أخرى. هذا إجراء غير مقبول. على السلطات أخذ حساسية الرأي العام الكردي على محمل الجد. هذا الحدث خطير جداً".

وأضافت: "يتعرض القائد عبد الله أوجلان لعزلة وحشية، منذ اعتقاله وتسليمه إلى الدولة التركية منذ 24 عاماً، في 15 شباط عام 1999. إنهم يسعون من خلال العزلة إلى الحد من انتشار أفكاره وفلسفته".

وأكدت أن "مفتاح الحل يكمن في إمرالي".

وفي ختام حديثها، شددت إلهام محمد على ضرورة توضيح حالة الغموض وكشف الوضع في إمرالي. كما دعت المنظمات الإنسانية إلى التدخل.

من جانبه، أوضح عضو المجلس العام لـ PYD، وليد دنكلي: "إنهم يشددون العزلة على القائد، ومؤخراً قاموا بتمديد فترة حظر اللقاءات معه لمدة 6 أشهر، بهدف إبقاء منطقة الشرق الأوسط في حالة حرب وصراع على الدوام وعدم إيجاد حل للقضايا. يجب أن نحصل على معلومات من إمرالي، هذه العزلة قد تؤثر على الصحة النفسية والجسدية لأي شخص".

وشدد دينكلي على تصعيد النضال ونشر فلسفة القائد آبو، وحماية مشروع الأمة الديمقراطية، وقال: "نضالنا هو أقوى من العزلة"، مناشداً "جميع شعوب الشرق الأوسط للانتفاضة من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو".

عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أسعد منان، علّق على الموضوع: "القائد آبو يسعى إلى ترسيخ مشروع أخوة الشعوب، ليس فقط في أجزاء كردستان الأربعة بل في جميع أنحاء العالم، ولكن الدولة التركية تفرض عليه عزلة مشددة للحد من تطبيق مشروعه؛ لأنه يعتمد على إرادة الشعب. لذلك يتم تشديد العزلة عليه".

وناشد منان "جميع المؤسسات الحقوقية التصرف بما ينسجم مع قوانينها". مطالباً برفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وتفرض الدولة التركية العزلة على القائد عبد الله أوجلان، منذ أمثر من 27 شهراً، إذ لا ترد أي معلومات من إمرالي منذ 25 آذار 2021، وسط استمرار "العقوبات الانضباطية" بحقه، بقصد حرمانه من "الحق في الأمل" الذي يجيز إطلاق سراح المعتقل بعد انقضاء 25 عاماً على سجنه دون أي عقوبة.

ANHA