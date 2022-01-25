المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية: تركيا هي العقل المدبر لمرتزقة داعش

أصدر المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب بياناً حول هجمات الدولة التركية ومرتزقة داعش على شمال وشرق سوريا وعلى سجن غويران بالحسكة.

البيان قرئ أمام مبنى المجلس الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وأعضاء بالمجلس من قبل الإدارية سيفين أموني.

وأدان البيان واستنكر " الهجمات الإرهابية التي تقودها الدولة التركية على شمال وشرق سوريا".

وأضاف أن "إفشل الدولة التركية ومحاولاتها في تحقيق أهدافها بضرب استقرار مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا جعلها تلجأ إلى تنظيم داعش مرة أخرى من أجل الوصول إلى أهدافها القذرة والنيل من الإدارة الذاتية ومكتسباتها، لكن تصدي قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لهذه الهجمة حالت دون وصول الدولة التركية لمآربها وتم إحباط هذه المؤامرة الشنيعة والقذرة بحق الشعب السوري بكافة مكوناته".

البيان أكد أن "تركيا هي العقل المدبر لتنظيم داعش الإرهابي الذي يشكل خطراً على الأمن الإقليمي والعالمي".

ولفت البيان إلى "أن الهجوم على مدينة الحسكة (سجن غويران) وتل تمر وشنكال وشهباء من قبل الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها هو دليل على خلق الفوضى وزعزعة استقرار وأمن المنطقة وهذه المؤامرة التي ترعاها الدولة التركية الداعمة للإرهاب أمام مرأى العالم والكل يعلم بما تقوم به الدولة التركية الفاشية بهجماتها على مناطق الإدارة الذاتية مع وجود الصمت الدولي المستمر أمام هذه الهجمات الغير إنسانية التي قام بها تنظيم داعش بدعم حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان".

البيان انتقد الصمت الدولي تجاه جرائم تركيا وأضاف "ورغم دراية كافة بما تقوم به الدولة الفاشية التركية ودعمها للجماعات الإرهابية وتنظيم داعش على المناطق المدنية الآمنة مع استمرار المؤامرة على الشعب الأعزل بدءاً من احتلال عفرين في ذكراه الرابعة فجميع الدول تعلم بما قام به أردوغان ونظامه القاتل بحق أهالي عفرين الأبرياء بتشريدهم وقتلهم وسلب أملاكهم وأرضهم وهتك لعرضهم وبنفس التوقيت تقوم بهجماتها الإرهابية على سجن غويران وعين عيسى وكوباني وبموافقة بعض الدول الداعمة للإرهاب".

المجلس وفي بيانه دعا لمحاكمة مرتزقة داعش في محكمة دولية "نناشد ونطالب منظمة حقوق الإنسان بفتح محكمة لهؤلاء الإرهابيين بمشاركة دولية".

(ع س/ سـ)

ANHA