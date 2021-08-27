المجلس العام في حيي الشيخ مقصود والاشرفية يحذر مهجري عفرين من عودة بلا ضمانات

تروج وسائل إعلام تركية وأخرى مقربة من المجلس الوطني الكردي عن استتباب الأمن والاستقرار في عفرين، في محاولة لتشجيع الاهالي المهجرين للعودة، فيما يتمسك الأهالي بحق العودة بعد تحرير عفرين من الاحتلال التركي ومرتزقته. وسط تقارير حقوقية وإعلامية عن استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته ضد المدنيين في عفرين المحتلة.

الرئيسة المشتركة للمجلس العام في حيّي شيخ مقصود والاشرفية فالنتينا عبدو قالت إن "الدولة التركية والمجلس الوطني الكردي يمارسون الألاعيب على الشعب الكردي، وآخرها الادعاءات حول استتباب الأمن في عفرين" ونوهت إلى هذه الالاعيب تتم بشكل مخطط.

وبيّنت فالنتينا أن المجلس الوطني الكردي يسعى من خلال هذه الادعاءات إلى التغطية على جرائم الدولة التركية في عفرين من قتل واختطاف واغتصاب وسلب وسرقة وتغيير ديمغرافي، بالإضافة إلى شرعنة الاحتلال التركي.

وأضافت "يفرض مرتزقة الاحتلال التركي مبالغ مالية تصل إلى آلاف الدولارات كضريبة على الأهالي بعد العودة إلى عفرين، ناهيك عن المضايقات وحالات الاختطاف وطلب مبالغ طائلة للإفراج عنهم وعدم السماح لهم بمغادرة عفرين".

وأكدت فالنتينا بأن لا صحة لتلك الادعاءات التي يروج لها المجلس الوطني الكردي. وأشارت في هذا الصدد إلى فرار حوالي 30 شخصاً من عفرين خلال الشهر الجاري نتيجة الانتهاكات التي تعرضوا لها.

ونوهت فالنتينا إلى أن هذا المخطط تم مناقشته "بعد الاجتماع الذي عقده الحزب الديمقراطي الكردستاني بين قيادات الائتلاف والمجلس الوطني في جنوب كردستان. والهدف منه التغطية على جرائم الاحتلال في عفرين". وتساءلت أيضاً عن "مصير الآلاف من المختطفين في سجون الاحتلال وسجون المرتزقة".

ودعت فالنتينا عبدو الأهالي إلى عدم الانجرار إلى ألاعيب الدولة التركية والمجلس الوطني الكردي، وأكدت على حق العودة بضمانات وحماية دولية، وقالت في هذا الصدد: ""بعد المقاومة التي أبداها أهالي عفرين ضد الاحتلال التركي في مخيمات النزوح، فإن العودة إلى عفرين ستكون بعد تحريرها من مرتزقة الاحتلال التركي الذين كانوا سبباً في قتل واختطاف الآلاف من أبناء عفرين وتهجيرهم من أرضهم".

(ك)

ANHA