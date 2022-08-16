المجلس العام في حلب: تركيا لن تستطيع كسر إرادة شعبنا وسندعم الإدارة الذاتية

أصدر المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب اليوم بياناً بخصوص هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق الشهباء.

وقرئ البيان أمام مقر المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية الواقع في القسم الغربي من الحي، بحضور عدد من أعضاء وإداريي الكومينات والمجالس ومؤتمر ستار، من قبل الإداري في المجلس العام مرعي الشبلي.

وجاء في البيان:

"ازدادت في الآونة الأخيرة الهجمات التركية بالطائرات المسيرة، وذلك لضرب كافة مناطق شمال وشرق سوريا مما ألحقَ بهذه المناطق القتل والدمار ونشر الرعب بين الأهالي لاستهدافهم الشخصيات القيادية والأيديولوجية للأمة الديمقراطية التي حاربت داعش. ونتيجة لفشلها في مناطق الدفاع المشروع والتي تلقت فيها ضربات موجعة على يد الكريلا. ولم يتوقف الأمر على ذلك بل أصبحت تستهدف المدنيين بواسطة عملائها في المنطقة وذلك لإحداث شرخ بين الشعب والإدارة، وزعزعة الأمن".

وناشد البيان "الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدول العربية المعنية، باتخاذ موقف حازم من هذه الانتهاكات التركية".

وأنهى المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بيانه بالقول: "الدولة التركية لن تستطيع كسر إرادة شعبنا وسنبقى مستمرين بالنضال ومساندة ودعم الإدارة الذاتية بكل ما يتطلب منا من تضحيات".

(ع س/ك)