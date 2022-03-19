المجلس العام في الرقة يستنكر احتلال عفرين ويوقد شعلة نوروز

وتجمّع العشرات من الأهالي في ساحة المجمع (سابقاً) في مدينة الرقة، للتنديد باحتلال عفرين في الذكرى السنوية لاحتلالها، وإشعال شعلة نوروز.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره المجلس العام في الرقة من قبل الرئيس المشترك للمجلس لؤي العيسى.

وجاء في البيان: " إننا اليوم نستذكر الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال عفرين، إن دولة الاحتلال التركي ماضية في تدمير سوريا، وتفتيت مجتمعها".

وأضاف البيان "إن ما تفعله دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في مناطقنا المحتلة، يؤكد من جديد وخاصة في ظل الصمت الدولي من مؤسسات الأمم المتحدة وروسيا والتحالف الدولي والحكومة السورية، أن تركيا ماضية في سياستها التي لا تتماشى مع المصلحة السورية".

ووجه البيان نداء للمجتمع الدولي ومؤسساته، باستدراك مخاطر السياسة التركية في سوريا، والابتعاد عن أي مصلحة أو أجندات خاصة مع تركيا.

واختتم المجلس العام بيانه بالقول "إن تركيا اليوم تغتصب النساء وتقتل المدنيين الأبرياء العزل، وإن ما تقوم به من تغيير ديمغرافي، ما هو إلا جرائم حرب، وندعو جميع دول العالم الحر ونشد على أيادي ثوارنا بأننا مستمرون بالثورة حتى تحرير آخر شبر من أراضي عفرين".

وبعد قراءة البيان توجه الحضور لإيقاد شعلة نوروز، حيث تم إيقاد الشعلة من قبل كل ذوي الشهداء.

(أع/ك)

ANHA