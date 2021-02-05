المجلس العام في الإدارة الذاتية يوافق على أن تصبح منسقية المرأة جزءاً من هيكليته

عقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس الخميس اجتماعه الاعتيادي رقم ٣٣ بحضور ممثلي المجالس التشريعية في كافة الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا، وبحضور رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد.

بدأ الاجتماع بقراءة التقرير السنوي للمجلس العام وقراءة تقارير المجالس التشريعية في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.

وقدمت إلهام أحمد مداخلة ركزت خلالها على مجمل الأوضاع السياسية في المنطقة وشرحت خلالها آليات تعاطي الإدارة الذاتية مع مجمل هذه الظروف والمتغيرات مؤكدة على ضرورة التمسك بثوابت الإدارة في مواجهة الكم الهائل من التهديدات وخاصة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها وبقايا داعش في المنطقة.

ثم ناقش المجتمعون الوضع التنظيمي حيث أدى عدد من الأعضاء الجدد القسم، كما أدى السيد جوزيف لحدو القسم كنائب للرئاسة المشتركة في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدلا عن السيدة اليزابيت كورية.

وتم التصويت بالموافقة على أن تصبح منسقية المرأة جزءاً من هيكلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

كما تم خلال الاجتماع تقييم أداء المجالس التشريعية في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا وانتقاد بعض الجوانب في العمل خلال العام ٢٠٢٠ ومن ثم تقديم جملة واسعة من المقترحات للعمل بها خلال العام الجديد.

المصدر: المركز الإعلامي للإدارة الذاتية