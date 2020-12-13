المجلس العام في الإدارة الذاتية يُجري تعديلات في المجالس التابعة له

عقد المجلس العام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا اجتماعًا، اليوم، تم المصادقة من خلاله على أعضاء ورئاسات مشتركة جديدة للمجالس التشريعية ومجالس العدالة في مناطق الإدارة الذاتية.

الاجتماع الذي عُقد في صالة حزب سوريا المستقبل حضره أعضاء المجلس العام في الإدارة الذاتية والرئاسة المشتركة للمجلس.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها طرح أسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة والمجلس التشريعي وأعضاء في المجلس العام.

وعن طريق التصويت المباشر برفع الأيدي تم تكليف ريم بركات كرئيسة مشتركة لمجلس العدالة في إقليم الجزيرة، وفاروق محمد هنكون رئيسًا مشتركًا لمجلس العدالة في إقليم الفرات، ونسرين جاموس رئيسة مشتركة لمجلس العدالة في الطبقة، وأمل عبد الرحمن رئيسة مشتركة لمجلس العدالة في دير الزور.

بينما كُلّف كل من "هدى عوان وشادي إبراهيم رئاسة مشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة، وحسين دغيم وسليمان جعفر أعضاء في المجلس العام".

وأدى الأعضاء الذين تم تكليفهم القسم على أن يعملوا ضمن ميثاق الإدارة الذاتية والمساهمة في تطوير عمل الإدارة.

وخلال الاجتماع تمت المصادقة من قبل أعضاء المجلس العام على تشكيل لجنة لإعادة دراسة وتعديل الميثاق الأساسي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وذلك تطبيقًا لقرار المؤتمر الوطني الذي عُقد بتاريخ 25 تشرين الثاني المنصرم في مدينة الحسكة، من قبل مجلس سوريا الديمقراطية.

فيما استمر الاجتماع مغلقًا أمام وسائل الإعلام لمناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمجلس العام.

(خ ج/ م)

ANHA