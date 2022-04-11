المجلس العام في الإدارة الذاتية يُعدّل المادة الأولى في قانون واجب الدفاع الذاتي

وجاء تعديل المادة رقم (1) من الفقرة (د) بعد عرضها على المجلس العام والتصويت عليها بالأغلبية، وذلك خلال جلسته الاعتيادية رقم 49 للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بناءً على مقترح مكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وحسب التعديل الجديد فإن (المكلف: هو كل من بلغ السن القانوني لأداء واجب الدفاع الذاتي من سُكان المنطقة والمقيمين فيها بشكل دائم لأكثر من ثلاث سنوات من خارج شمال وشرق سوريا من حاملي الجنسية السورية ومن في حُكمهم من الأجانب ومكتومي القيد)، بحسب الموقع الرسمي للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

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