المجلس العام في الإدارة الذاتية يشيد بجهود برلمانيين فرنسيين يرفضون الهجمات التركية على المنطقة

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً، إلى الرأي العام، طالبت فيه جميع البرلمانيين في العالم وأصحاب القرار والمنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني بالوقوف جنباً إلى جنب مع أهالي شمال وشرق سوريا وفرض حظر جوي كامل على المنطقة لمنع أي اعتداءات على الأراضي السورية من قبل دولة الاحتلال التركي.

جاء في نصه:

"لا يخفى على أحدٍ ما تمر به مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أوضاع إنسانية صعبة وظروف معيشية متدهورة، وذلك نتيجة الحصار المطبق وإغلاق المعابر الإنسانية والاستهدافات المباشرة للمواطنين الآمنين والمنشآت الحيوية والمرافق الخدمية والطرقات والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه من قبل دولة الاحتلال التركي التي تستخدم في اعتداءاتها شتى صنوف الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطيران المسيّر الذي ما انفك يستهدف التجمعات البشرية الآمنة زارعاً في قلوب الآمنين والأطفال والشيوخ والنساء الذعر والخوف، أضف إلى ذلك التهديدات المستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي بشن عملية عسكرية عدوانية واسعة على شمال وشرق سوريا، حيث إن هذه العملية إن حصلت سوف ينجم عنها تداعيات تنبئ بحصول كارثة إنسانية حقيقية تنجم عنها موجات نزوح وتغيير ديمغرافي يطال الأرض والإنسان، واشتعال نيران الحرب في كل مكان، وقد بدأ العالم يتفهم خطورة الوضع في شمال وشرق سوريا وتداعيات شن الهجوم المحتمل على هذه المناطق، مما حدا بأعضاء البرلمان الفرنسي بالوقوف إلى جانب الآمنين في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ورفضهم لأي هجوم همجي على هذه المناطق، حيث وجهوا رسالة إنسانية إلى العالم بأنهم يقفون جنباً إلى جنب في شمال وشرق سوريا، لذلك فإننا في المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وبناءً عليه: نتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء البرلمان الفرنسي ونشيد بجهودهم الجبارة ووقوفهم إلى جانب المواطنين في مناطق الإدارة الذاتية ضد الهجمات التركية الوشيكة والمحتملة ونطالب جميع البرلمانيين في العالم وأصحاب القرار والمنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني بالوقوف جنباً إلى جنب مع سكان هذه المناطق بسبب التهديدات المستمرة لدولة الاحتلال التركي. كما نطالب المجتمع الدولي، لا سيما دول التحالف الدولي لموجهة التطرف والإرهاب بالعمل على غلق المجال الجوي فوق الأراضي السورية أمام الطيران المسيّر التركي، وكذلك الطيران الحربي وفرض حظر جوي كامل فوق المنطقة لمنع أي اعتداءات على الأراضي السورية من قبل دولة الاحتلال التركي".

يشار إلى أن نحو مائة برلماني فرنسي وقّعوا على مقال نُشر على موقع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، السبت (30 تموز)، وطالبوا بـ "فرض منطقة حظر طيران في شمال وشرق سوريا، ووضع كرد سوريا تحت حماية دولية".

(س ر)