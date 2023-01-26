المجلس العام في الإدارة الذاتية يصدر قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات

عقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جلسته الـ 70، بحضور أعضاء المجلس العام وأعضاء المجالس التشريعية في الإدارات المدنية الديمقراطية السبعة، وذلك في قاعة الاجتماعات في مبنى الإدارة الذاتية بالرقة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده الرئيسة المشتركة للمجلس العام سهام قريو، كلمة رحبت فيها بالحضور، ثم تحدثت عن أهمية قانون الصرافة والحوالات الذي سوف يضبط عملية صرف العملات الأجنبية في المنطقة، وإرسال الحوالات واستقبالها من المناطق الأخرى.

ثم قرئت مسوّدة قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام، ياسر السليمان، والتي تضمنت 9 فصول بـ 37 مادة.

تضمنت المواد إعطاء التراخيص وكيفية تقديمها لشركات الصرافة والحوالات وأحكامها، بالإضافة إلى الرسوم والتأمينات والإجراءات التصحيحية والعقوبات والرقابة والتفتيش.

ثم تمت قراءة بنود القانون بشكل مفصل والمناقشة عليها من قبل الحضور، والتعديل عليها في حال وجود أي خلل أو تبديل أي بند أو فصل، لتتم المصادقة عليها وإصدارها للعلن والعمل عليها من تاريخ صدورها.

(أع/ ل م)

ANHA