المجلس العام في الإدارة الذاتية يجري بعض التعديلات على هيئاتها

عقد المجلس العام في الإدارة الذاتية، اليوم، اجتماعه الدوري مع المجالس العامة في كافة مناطق الإدارة الذاتية في قاعة الاجتماعات في مقر الإدارة الذاتية في الرقة، بحضور أعضاء المجالس العامة في شمال وشرق سوريا.

بعد قراءة ملخص الجلسة السابقة، تم تقديم أسماء الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم من قبل أعضاء إقليم الجزيرة ليحلوا مكان أعضاء آخرين قدموا استقالاتهم سابقاً، وأدى كل من حامد أحمد ونسرين عثمان وندى ملكي القسم ليباشروا أعمالهم كأعضاء جدد عن إقليم الجزيرة ضمن المجلس العام.

تلا ذلك إجراء تعديل في هيكلية بعض هيئات المجلس، حيث قرر المجتمعون نقل تبعية مكتب الاتصالات من هيئة الاقتصاد وضمه لمكتب الطاقة، ليصبح اسمه "مكتب الطاقة والاتصالات"، وتم تعديل ذلك في الميثاق الأساسي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وبعدها قرئت بنود هيكلية لجنة صياغة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام ياسر السليمان، والتي تضمنت شروط الانضمام للجنة، والهيكلية والتقسيمات، حيث تقرر فيها أن يبلغ عدد أعضاء اللجنة 150 عضواً من كافة مناطق الإدارة الذاتية، بالإضافة لتحديد آلية عمل الجنة، وتم الإيعاز للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا بتنفيذ بنود القرار.

فيما أغلق بعدها باب الاجتماع أمام وسائل الإعلام لمناقشة باقي الأمور التنظيمية والسياسية.

(أع/ل)

ANHA