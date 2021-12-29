المجلس العام في الإدارة الذاتية يعقد اجتماعه السنوي في الرقة

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس العام في الإدارة الذاتية والرئاسات المشتركة للمجالس التشريعية في المناطق السبع والنائبة في الإدارة الذاتية أمينة أوسي, حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت تلاها التصويت على تعيين فريال محمد حسن رئيسة مشتركة لهيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا, وبعدها تم أداء القسم من قبل فريال محمد أمام الحضور.

كما تم التصويت على تعديل الهيئات بفصل الزراعة والري عن هيئة الاقتصاد وجعلها هيئة مستقلة بهيكليتها وقراراتها وصلاحياتها بمسمى هيئة الزراعة والري.

ومن ثم قُرئ التقرير السياسي من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية سهام قريو والتي أوضحت في التقرير أهم التطورات السياسية خلال عام 2021 على الصعيد الداخلي والخارجي, وما هي أبرز التحديات التي تمر بها سوريا عامة وشمال شرق سوريا خاصة.

كما أشار التقرير إلى إغلاق المعابر الإنسانية مع المناطق والدول الأخرى والذي كان له تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وبعد قراءة التقرير السياسي تمت قراءة التقارير السنوية للمجالس التشريعية في المناطق السبع والتي أوضحت أهم أعمالهم السنوية التي قام بها كل مجلس على مستوى القرارات الصادرة والمصادق عليها والاجتماعات التي تم عقدها ومتابعة أعمال المؤسسات المدنية في المناطق, وطرح مقترحات وأعمال للعام الجديد, وبعدها تمت قراءة تقرير المجلس العام من قبل النائبة في المجلس فاطمة خليل والتي بينت أهم أعمال المجلس والقرارات التي تم إصدارها والتصويت عليها.

وبعدها تم تقييم تقارير المجلس التشريعي والمجلس العام من قبل الحضور ووضع بعض الملاحظات ليتم تجاوزها في عمل العام القادم.

وفي الختام تم وضع مخطط العام الجديد والذي يتضمن عدة بنود أهمها:

- إتمام المشاركة في صيغة العقد الاجتماعي وإصدارها من قبل المجلس العام.

- إصدار قانون الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا.

- تفعيل دور لجان المتابعة لأعمال المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا .

- المصادقة على الموازنة العامة للإدارة الذاتية.

- إصدار قانون خاص بالانتخابات في شمال وشرق سوريا.

- القيام بزيارات للمجلس التشريعي في الإدارة الذاتية والمدنية.

- عقد اجتماعات دورية خاصة بالمرأة في المجالس التشريعية في الإدارة الذاتية والمدنية.

- عقد اجتماعات دورية جماهيرية في جميع المناطق والاستماع لهم وتقديم التوصيات للمجالس التنفيذية.

- إصدار قانون الأملاك للسريان والآشوريين والأرمن.

(أع)

ANHA