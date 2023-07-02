المجلس الأعلى للدولة يرفض قرار البرلمان الليبي تسمية أعضاء المحكمة الدستورية

وقال المشري في خطاب بعثه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن حكم الدائرة الدستورية بات قطعياً وواجبَ النفاذ، معرباً عن رفضه بتصويت مجلس النواب الاثنين الماضي، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

ودعا المشري رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة “6+6” المشتركة وفق خارطة طريق واضحة.

وكان مجلس النواب قد أصدر في نهاية مارس/آذار الماضي، قانوناً بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.

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