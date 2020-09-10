المجلس الأعلى للدفاع يطلب الكشف على العنابر في المرفأ.. وتهديد فرنسي للمسؤولين اللبنانيين

وعرض المجلس الأعلى للدفاع مسألة البضائع والمواد الموجودة في المستودعات في المرافئ والمطار، لا سيما الخطرة منها، والتي يتوجب تلفها أو التخلص منها وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، تفادياً لأي حوادث كارثية قد تحصل من جراء خزنها.

وفي مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وجه رئيس الجمهورية ميشال عون تحية للجيش والدفاع المدني وفوج الإطفاء على الجهود الجبارة التي بذلوها اليوم لمحاصرة الحريق وإطفائه.

وقال إنه "لم يعد مقبولاً حصول أخطاء أياً يكن نوعها تؤدي إلى هكذا حريق خصوصاً بعد الكارثة التي تسبب بها الحريق الأول".

وأضاف عون: "حريق اليوم قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال، وفي كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين".

هذا واستطاعت فرق الإطفاء السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مستودع يحتوي على رواسب زيوت وإطارات قرابة الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم.

وفي سياق آخر، أعلن مصدر رئاسي فرنسي "أننا نتابع عن كثب جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان"، موضحاً ‏أن "تاريخ المؤتمر الدولي حول لبنان في تشرين الأول مرتبط بتشكيل حكومة لبنانية".

وقال المصدر: "العقوبات على مسؤولين لبنانيين غير مستبعدة ولن تبدأ إذا حصل تقدّم ‏بتشكيل الحكومة"، وأوضح أن "المعلومات الإعلامية عن إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون إلى لبنان في كانون الأول غير صحيحة".

(ز غ)