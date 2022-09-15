المجلة الورقية لمنتدى حلب الثقافي.. مساع لردم الهوة بين المثقفين والمجتمع وتشجيع الكتابة

بهدف التشجيع على القراءة ونشر الثقافة في المجتمع، يعمل منتدى حلب الثقافي على إصدار ونشر مجلات ورقية.

باشر المنتدى العمل على هذا المشروع بداية عام 2022، بعد عقد الاجتماع السنوي للمثقفين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

يتألف طاقم العمل من أربعة أشخاص من أعضاء منتدى حلب الثقافي، وتتم الكتابة والنشر بعد أخذ رأي مجموعة من الكتّاب والمصممين والمثقفين في حلب.

تاريخ الإصدار

كان منتدى حلب الثقافي قد أصدر العدد الأول للمجلة التي تحمل اسم المنتدى، في تاريخ مميز، وهو ميلاد القائد أوجلان 4)) من شهر نيسان عام 2022، بعد التحضير له مدة أربعة أشهر.

أما العدد الثاني، فأُصدر بتاريخ (20) حزيران، أي بعد أكثر من شهرين من تاريخ إصدار العدد الأول، كما أصدر العدد الثالث بتاريخ (7) أيلول، فيما يستمر العمل على إعداد العدد الرابع، ليتم إصداره بعد شهرين أيضاً. وتختلف أعداد الصفحات من عدد لآخر، بحسب المقالات التي ترد إلى المجلة.

ويبلغ عدد صفحات المجلة ما بين 18 و22 صفحة منوعة، تتضمن معلومات ومقالات في مجالات متعددة، تناسب مختلف الاهتمامات، يتم كتابة محتواها وتصميمها بشكل براق ثم طباعتها وتوزيعها.

ولا تلتزم المجلة بغلاف أو شكل أو لون معين، بل هذا يختلف فيها من إصدار لآخر، بحسب المقالات المنشورة في كل عدد.

اللغة.. وكيفية النشر

وتصدر المجلة باللغتين، العربية والكردية، والنشر عبر PDF، ويتم توزيعها من قِبل طاقم العمل على المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية الواقعة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.

وتوزّع المجلة حتى الوقت الحالي، مجاناً؛ لتشجيع الفئات المستهدفة على القراءة وتقديم آراء ومعلومات متنوعة، وتغطية الأحداث الجارية، وتوعية وتثقيف المجتمع، ويرى البعض متعة أكبر في تصفحها من المجلات الأخرى.

القلم قلمنا والثقافة ثقافتنا

كان من المقرر أن تكون المجلة شهرية، لكن عضو منتدى حلب الثقافي والمشارك في إعداد المجلة أحمد بيرهات، يقول "نود لو نقوم بتوزيع ونشر المجلة كل شهر، وليس كل شهرين أو أكثر، ولكن عددنا القليل يُشكل عائقاً أمام ذلك".

وأشار أحمد إلى أنه يجب على المثقفين أداء دورهم في تثقيف المجتمع، وقال "هناك شرخ دائم بين المجتمع والمثقفين وعليهم معالجة هذه المشكلة من خلال تقديم العلم والمعرفة لأفراد المجتمع، بكافة السبل المتاحة".

وأضاف "في زمنٍ وفّر فيه الانترنت وانتشار التكنولوجيا فرصاً للتعبير غير مسبوقة، وظهرت المجلات الإلكترونية التي تتميز بسهولة الوصول إليها، أصبحت الكتابة على الورق ثقافة نادرة، حيث فرضت مواقع التواصل الافتراضي نفسها بقوة في المحيط، وجذبت انتباه القراء، نحن نعمل على إعادة إحياء هذه الثقافة، من خلال مبادرتنا في إعداد مجلات ورقية بالإمكانات المتوفرة".

وعن سياسة نشر المجلة، أكد بيرهات "نحن نكتب عن الواقع المعاش وعن تاريخ المرأة التي خاضت تجارب عدة وحققت إنجازات عبر التاريخ، وعن فلسفة القائد عبد الله أوجلان، وقال في هذا الإطار "الثقافة ثقافتنا والقلم قلمنا، وبهذا ننقل الحدث والحقيقة".

(ل م)

ANHA