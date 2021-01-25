استكمالًا لمخططات الاحتلال الرامية إلى النيل من إرادة شعوب مناطق شمال وشرق سوريا، ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته في الذكرى السنوية الثالثة لعدوانهم على عفرين مجزرة جديدة باستهداف ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء بالقذائف، مما أدى إلى استشهاد ٣ مدنيين (طفلين وامرأة) وجرح آخرين من مُهجّري عفرين المحتلة.

ويرى مراقبون للشأن السوري، أن هذه الجرائم المنظمة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" إعلان واضح على استمرار مخططات الإبادة واحتلال مناطق أخرى في الشمال السوري.

زبيدة بيجو من أهالي حي الصالحية في الحسكة، قالت لوكالتنا "هدف المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحية تل رفعت هو محو هوية الشعب الكردي".

وأضافت زبيدة بيجو "ليعلم أردوغان أنه مهما كثف من هجماته علينا وارتكب المئات من المجازر، نحن لن ننتهي، ولن نقف مكتوفي الأيدي حيالها، بل سنستمر بفعالياتنا المنددة، وسنواصل مقاومتنا ونسير على خطا أبنائنا الشهداء".

'المرأة... قائدة الثورة'

وقد أقدم مجهولون، يوم الجمعة، على اختطاف كل من الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة جنوب مقاطعة الحسكة، سعدة فيصل الهرماس ونائبة الرئاسة هند لطيف الخضير، بقوة السلاح، واقتادوهما إلى جهة مجهولة قبل رميهما بالرصاص.

وتعقيبًا على الجريمة، أدانت زبيدة بيجو عملية اغتيالهما، وقالت "هدف العملية كسر إرادة المرأة، ولكن لن يستطيعوا النيل من إرادتنا بهذه الجرائم، لأننا سنقاوم في كافة الساحات وميادين الحرية، والمرأة ستكون قادة ثورتنا".

أين " الضامن" الروسي؟

ومن جانبها، قالت جليلة ملا علي "عملية الاغتيال جرت بيد خلايا مرتزقة داعش، ونحن نعلم أن مرتزقة داعش أدوات بيد الاحتلال التركي، ويسعون إلى كسر إرادة المرأة الحرة في ثورة روج آفا التي سميت بثورة المرأة".

وطالبت جليلة ملا علي " الضامن" الروسي وأمريكا بنطق كلمة الحق ووضع حد لجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته، ومحاسبتهم باعتبارهم ارتكبوا جرائم حرب ومجازر بحق الإنسانية، وتابعت "الاحتلال التركي ومرتزقته يهدفون من خلال شن هجماتهم على مناطقنا، إلى النيل من إرادة الشعوب المقاومة وضرب أمن واستقرار المنطقة".

وتساءل من جانبه محمد أمين قاسم قائلًا "أين مجلس الأمن وحقوق الإنسان والأمم المتحدة حيال جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته".

وطالب قاسم كافة المنظمات الإنسانية بالقيام بواجبها، ووضع حدّ للجرائم المتواصلة بحق شعوب المنطقة.

(هـ ن)

ANHA