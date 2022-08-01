المجالس المدنية بريف دير الزور الغربي تنصب خيمة عزاء للقياديات الثلاث

زار الخيمة وجهاء وشيوخ عشائر ريف دير الزور الغربي وأعضاء وقيادات من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، ومجلس عوائل الشهداء، ومجلس حزب سوريا المستقبل، ومجلس الشبيبة وممثلي وممثلات المجالس المدنية بالريف الغربي.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة باسم وحدات حماية المرأة ألقتها القيادية نيروز أحمد، التي قالت "نعزي أنفسنا ونعزي جميع عوائل الشهداء باستشهاد الرفيقات جيان وروج وبارين اللواتي طالهن غدر مسيّرات العدوان التركي".

أشارت "في هذا اليوم نستذكر الشهيدة جيان بشخصيتها القوية وروحها المعنوية والأخلاقية العالية، حيث كانت رمزاً للنضال للمرأة وحريتها".

أكدت "نعاهد أنفسنا في وحدات حماية المرأة بأننا سنسير على درب شهيداتنا وسنظل ندافع عن أرضنا ضد أي هجمات وسندافع عن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي رفع الظلم والعبودية عن المرأة".

وتلاها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقتها الإدارية روعة الأحمد، التي قالت "باسم عوائل الشهداء في دير الزور ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا والقصف الهمجي المتكرر على مناطقنا والذي استهدف القياديات الثلاث في مدينة قامشلو من قبل طيران الفاشية التركية".

وأوضحت روعة الأحمد "هدف الدولة التركية هو القضاء على إرادة الشعوب" داعية "المجتمع الدولي والدول الضامنة بتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية من خلال فرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا وإيقاف نزيف الدماء والسعي إلى تحقيق السلام والاستقرار".

واختتمت خيمة العزاء بتأكيد المشاركين فيها على ضرورة تلاحم مكونات شمال وشرق سوريا والتصدي لهجمات الاحتلال التركي التي تستهدف كافة مكونات شمال وشرق سوريا.

(ع ع/خ)

ANHA