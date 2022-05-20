المحور الثاني من منتدى المرأة الشابة يناقش جرائم دولة الاحتلال التركي بحق المرأة

يستمر المنتدى الحواري الذي ينظم اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا بمناقشة المحاور التي تم تحديدها .

وفي المحور الثاني الذي تحدث عن الاحتلال التركي، ناقشته عضوة اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة الشهباء أمينة حج عمر.

وجاء فيه : إن النساء اللواتي كانا رائدات في المجتمع منذ الآف السنين وأصبحن رمزاً للمرأة قد شهدن مجتمعاً اخلاقياً وسياسياُ، ومنذ أن تم تشكيل مثل هذا المجتمع بقيادة النساء، تم تجميع النساء منذ بداية إنشاء نظام الدولة وخضوع النساء تحت سيطرتهم، فقدت فيها المرأة دورها الأساسي، نما هذا النظام وانتشر في جميع انحاء العالم، والآن كل الدول تم انشاؤها كانت تبني نفسها على أساس الوعي الابوي الخاص بها".

وتابعت أمينة حج عمر أن دولة الاحتلال كانت على وجه التحديد موقع للإبادة الجماعية للنساء ، فمنذ مئة عام، احتلت الدولة التركية كردستان كحجم إبادة جماعية للشعب ومعظم ضحايا هذه الإبادة الجماعية كانت من النساء، حيث ارتكبت الدولة التركية الفاشية منذ نشأتها مجازر بحق المرأة بكافة أشكالها".

اكملت امينة حج عمر الشرح، إن الدولة التركية تفرض وبكل الوسائل سياسات الإبادة الجماعية والثقافة الجسدية، وعلى المرأة إن تسعى إلى الاخضاع للأوامر مهما كلفها الامر.

وشددت في شرحها إن وفي الألفية الأخرى على أيادي المسؤولين والحكوميين والشرطة أقامت مواقع مخدرات ودعارة لتدميرها، ومن جهة أخرى تتعرض النساء لمضايقات كثيرة من قبل الرجل ويعاملون كبطل من قبل الحكومة، في نفس الوقت تم افتتاح "المنازل العامة" في تركيا رسميا من قبل الدولة حيث تم استخدام الالاف من النساء كعبيد جنس.

واستكملت في شرحها، بالحديث عن اساليب الحرب الخاصة ضد المرأة الكردية لإطلاق العنان للإبادة الجماعية والثقافية الحقيقة..

وأشارت امينة حج عمر إلى المجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي وخاصة النساء في ديرسم وكوجغري

ونوهت إن الدولة التركية الفاشية في تاريخ 2018، شنت حرب على مدينة السلام" عفرين" والتي ارتكب جرائم الحرب وقتل العشرات من النساء في عفرين، ""وها نحن في السنة الرابعة من احتلال عفرين وما زالت الجرائم مستمرة بحق أهالي عفرين وتهجيرهم قسراً الى الشهباء.

وفي نهاية المحور تم التطرق الى إن الفكر الذين اكتسبته المرأة في شمال وشرق سوريا، من فلسفة القائد عبدالله أوجلان هي التي ستقود المرأة وتحررها من جميع اشكال العبودية.

وفي ختام المحور شاركت الحاضرات، واكدن من خلال مشاركتهم إلى ضرورة مواجهة الحرب الخاصة التي تستهدف المرأة الشابة من خلال زيادة الفكر والتنظيم الخاص بها.

(ن م/سـ)

ANHA