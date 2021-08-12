المحتل التركي يختطف امرأتين ورضيع من ريف مقاطعة كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر فإن استخبارات المحتل التركي ومرتزقته قامت بمداهمة بلدة حمام التركمان بريف مقاطعة كري سبي المحتلة، واختطفت إثرها كل من "مايا خلف الخليل" مع طفلها الرضيع البالغ من العمر ٤٠ يوماً، وهما من عشيرة" الباكيرات" التركمانية.

وأضاف المصدر بأن المرأة الثانية هي روضة عبد الأحمد من عشيرة "الطوبال" التركمانية.

ولفت المصدر بأن الامرأتين كانتا قد لجأتا إلى أحد وجهاء المنطقة في نفس البلدة قبل اختطافهما لحمايتهما، وهو أحد وجهاء عشيرة الطوبال ويدعى خلف محمد الخلف، إلا أن المحتل التركي اختطفهن رغماً عنه.

هذا وتستمر جرائم المحتل التركي ومرتزقته بحق من تبقى في المناطق المحتلة من قتل ونهب للممتلكات، بالإضافة لخطف النساء وسجنهن تعسفياً، حيث وثّقت وكالتنا من قبل اختطاف ٦ نساء من البلدة نفسها.

(ج)

ANHA