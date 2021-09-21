المحتل التركي ومرتزقته يختطفون ٤ وجهاء عشائر أحدهم مصاب بالسرطان

وبحسب المصدر، فقد داهم جنود جيش الاحتلال التركي برفقة المرتزقة التابعين له، يوم أمس، بلدة العلي باجلية واختطفوا ٤ أشخاص مدنيين وهم "إسماعيل عيسى الموسى، وصالح خليل الحمش، وخليل رحيل الهوش (عشيرة البو عساف)، سرحان شيخ أحمد(عشيرة البو خميس)".

ولفت المصدر إلى أن المختطفين هم من وجهاء المنطقة وكبار في السن.

وبيّن المصدر أن المختطفين نقلوا إلى ما يسمى "فرع مكافحة الإرهاب" التابع للمحتل التركي والكائن في المدينة المحتلة.

ونوّه المصدر إلى أن المواطن خليل رحيل الهوش مصاب بالسرطان، وقاموا باختطافه من فراشه.

وتستمر دولة الاحتلال التركي بانتهاكاتها المستمرة بحق أهالي المناطق المحتلة، بهدف ترهيب ما تبقى من مدنيين بحجج وذرائع كيدية ملفقة.

(د أ/م)

ANHA