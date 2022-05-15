المحتجون السريان: ضمان الوجود في الوطن يكون بالمقاومة

تحت شعار "لا لسياسات الدولة التركية العدوانية على شعوب المنطقة" نظّم المكون السرياني بريادة حزب الاتحاد السرياني والاتحاد النسائي السرياني واتحاد الشبيبة السريانية التقدمية وقفةً احتجاجيةً في مدينة قامشلو.

وقد أعرب المحتجون السريان عن موقفهم المندد بالهجمات التركية على المنطقة.

إذ أوضح ميلاد كوركيس أنّهم يريدون بوقفتهم الاحتجاجية هذه تسليط الضوء على خطر الهجمات الوحشية التي تشنّها دولة الاحتلال التركي، وقال: "إنّ الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على قرى شعبنا في تل تمر ليست هيّنة. وقد ظهر فشل القوى الضامنة مثل روسيا وأميركا، في مواجهة الهجمات الاحتلالية التركية منذ البداية".

وذكر ميلاد كوركيس أنّ الفعالية قد أُقيمت بمشاركة باقي مكونات المنطقة، وذلك لأن الهجمات الحالية تستهدف جميع المكونات وتابع قائلاً: "نحن ندعم مقاومة ونضال قوات سوريا الديمقراطية، قوات المجلس العسكري السرياني والقوات الآشورية في خابور".

ودعا ميلاد كوركيس مكونات المنطقة للعمل على إحباط الهجمات الاحتلالية المتواصلة وإفشالها قائلاً: "قاوموا ضد الهجمات الاحتلالية التركية".

فيما أشارت نورا حنّا إلى تعرض النساء في المناطق المحتلة مثل عفرين، سري كانيه وكري سبي للاعتداءات والجرائم والانتهاكات وتابعت قائلةً: "نقول: لا لسياسات الدولة التركية الفاشية".

وذكرت نورا حنّا أنّ الدولة التركية المحتلّة تسعى لقطع الطريق أمام وحدة الشعوب في شمال وشرق سوريا، لتنفيذ مخططاتها، وفي مقدمتها مخططات التغيير الديمغرافي، وتابعت قائلةً: "يريدون توسيع نطاق احتلالهم في بلادنا تحت مختلف التسميات، تدعم الدولة التركية القوى الإرهابية، وبالتالي فنحن نعتبرها إرهابية".

وعلّقت نورا حنّا على الوقفة الاحتجاجية، قائلةً: "لم تكن الوقفة الاحتجاجية باسم السريان فحسب بل على العكس فقد كانت باسم جميع المكونات؛ الكردية، العربية، السريانية والإيزيدية".

واختتمت نورا حنّا حديثها قائلةً: "نستذكر جميع شهدائنا بإجلال ونحيّ مقاومة قواتنا العسكرية".

وأوضح المحتج فادي جيجو أنّ الدولة التركية أسست ذاتها عبر التاريخ على حساب دماء الشعوب وتستمر بفعل ذلك إلى الآن. فقد اعتادت عبر تاريخها على احتلال الدول الواقعة خارج حدودها".

وأشار فادي جيجو إلى أنّ هدف الدولة التركية الاحتلالية من هذه الهجمات هو إجبار الأهالي على مغادرة مناطقهم.

واختتم فادي جيجو حديثه قائلاً: "لتضمن شعوب المنطقة بقاءها في وطنها، ينبغي عليها أن تنادي بصوتٍ وموقف واحد، فشعبنا ولد على هذه الأرض وسيعيش عليها حتّى النهاية".

(ر)

ANHA