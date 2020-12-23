المحطة الثالثة لتحلية المياه تدخل الخدمة في الشدادي

بالتزامن مع إعلان مديرية المياه العامة في الحسكة البدء بمشروع جرّ مياه الفرات إلى مناطق جنوب الحسكة، افتتحت بلدية الشعب في ناحية الشدادي محطة المياه الثالثة في حي الصناعة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 30 مترًا مكعبًا في الساعة، وستزود ناحية الشدادي وريفها.

المياه ستوزع عبر صهاريج البلدية للأهالي وبشكلٍ يومي حسب جداول خاصة موزعة من البلدية.

نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية الشدادي حسام الطعان، أوضح أنه وبعد الانتهاء من الصيانة العامة لمحطة التحلية في حي الصناعة، دخلت اليوم الخدمة الفعلية.

وبيّن الطعان أن المنطقة كانت بأمسّ الحاجة إلى افتتاح مثل هذا المشروع لسد النقص من المياه الناتج عن تحكم الاحتلال التركي بمياه محطة علوك.

ويذكر أن شبكات المياه الخاصة بتوزيع المياه تعرضت للتخريب، وخرجت عن الخدمة منذ أكثر من 8 أعوام، ويعتمد الأهالي في الحصول على مياه الشرب على الصهاريج الخاصة.

(ب د/هـ ن)

ANHA