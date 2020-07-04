المهرجان الأول لبراعم الفرات ينطلق في الرقة

المهرجان نُظم من قبل لجنة الثقافة والآثار في مجلس الرقة المدني وتحت شعار "نحيا من أجل الطفولة"، وبحضور أطفال وأسر من مدينتي الرقة ودير الزور وريفهما.

المهرجان بدأ بالوقوف دقيقة صمت, تلاها عدة كلمات، منها كلمة الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والآثار في مجلس الرقة المدني ختام العبدالله، وكلمة نائبة الهيئة الرئاسية في مجلس الرقة المدني شذى المحمد وكلمة باسم الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عائشة الرجب.

رحبت الكلمات في مجملها بالضيوف، لافتة إلى أن المهرجان ومن خلال فقراته الفنية المستمرة لثلاثة أيام سيرسم البسمة والفرحة على وجوه أطفال المدينة الذين شوهت طفولتهم في الأعوام السابقة.

وضمن فعاليات اليوم الأول من المهرجان قدمت فقرات فنية وثقافية وعروض مسرحية من تراث شمال وشرق سوريا, ومنها فرقة "براعم الطفولة" في مركز الرقة للثقافة والفنون التي قدمت أغنية "نحن أطفال الجزيرة" ومسرحية من تراث الرقة, فيما قدمت فرقة "أطفال عفرين" فقرة غنائية من التراث الكردي, كما قدمت فرقة "نسائم الفرات" من مدينة دير الزور فقرتين غنائيتيّن من تراث دير الزور.

المهرجان الذي سيستمر ثلاثة أيام، سيشمل الرقة وريفها وفي بلدتي رطلة في الريف الجنوبي وكديران في ريف الرقة الغربي.

وبحسب الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والآثار في مجلس الرقة المدني ختام العبدالله، سيتم تنظيم هذا المهرجان سنويًا في الرابع من شهر تموز في كل عام.

(أ ع-ع ع/هـ ن)

ANHA