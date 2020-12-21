المحكمة التركية تحكم بسجن ليلى كوفن 22 عاماً

وعقدت جلسة المحاكمة الخاصة بالدعوى المقامة ضد الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن الساعة الـ 09.00 من صباح اليوم في المحكمة الجنائية العليا في آمد.

ووجهت لها لائحة اتهام في 18 قضية جزائية.

ولم تشارك ليلى كوفن في جلسة المحاكمة، فيما ناب عنها وكلائها المحامون سردار جلبي وجميلة تورهالي باسلاك.

وطالب المدعي العام بمعاقبة ليلى كوفن بتهم "تأسيس وإدارة منظمة"، "عضوية المنظمة"، تحريض الشعب على التجمع والتظاهر والمسيرات غير الشرعية"، و "المشاركة في مسيرات غير مرخصة".

وحكمت هيئة المحكمة باعتقال ليلى كوفن وسجنها لمدة 22 سنة 3 أشهر.

(ك)