المحكمة الدولية تصدر عقوبة السجن المؤبد للمدان بقضية مقتل الحريري

وأُدين سليم جميل عياش (57 عامًا) في آب/ أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي، فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين، وجرت محاكمته غيابيًّا وهو لا يزال طليقًا.

وخلال جلسة استماع في تشرين الثاني، قال المدّعون إن السجن المؤبد هو "الحكم الوحيد العادل والمناسب" لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ "أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية"، كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.

وعدّ القضاة في 18 آب، في ختام محاكمة استمرّت ست سنوات، أنّ هناك أدلّة كافية لتحديد أنّ عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول، تجسست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله.

وقالوا في حكمهم إن عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وُجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصًا آخر عمدًا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصًا عمدًا باستعمال مواد متفجرة".

في المقابل برّأت المحكمة المتّهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي الذين ينتمون إلى حزب اللهن وحوكموا غيابيًّا لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة، وبسبب رفض الحزب الشيعي تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعدّها "مسيّسة" ويرفض الاعتراف بها.

(ز غ)

ANHA