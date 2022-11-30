المحكمة الأوروبية تقبل الدعوة التي أقامها القائد عبد الله أوجلان ضد اليونان

وذكرت شبكة دوتشه فيله الألمانية أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قبلت الدعوة التي أقامها القائد عبد الله أوجلان عبر محاميه ضد اليونان فيما يتعلق بدورها خلال فترة المؤامرة الدولية.

ويتضمن ملف الدعوة انتهاك اليونان لبنود معاهدة حقوق الإنسان خلال فترة المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان في الـ9 من شهر تشرين الأول عام 1998.

ويذكر في ملف الدعوة أنه خلال فترة المؤامرة الدولية التي شاركت فيها القوى الدولية في 9 تشرين الأول عام 1998، فإن ما قامت به اليونان بحق القائد عبد الله أوجلان يخالف بنود معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. حيث لم يتم النظر في طلبه الخاص باللجوء السياسي، كما تم احتجازه بشكل مخالف للقانون ومنع من المطالبة بحقوقه أمام المحاكم اليونانية، وجميع هذه الإجراءات مخالفة لبنود معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.

أثناء وجود القائد عبد الله أوجلان في اليونان، تم توقيفه بتاريخ 9 تشرين الأول عام 1998 في مطار أثينا، كما تم توقيفه في جزيرة كورفو بتاريخ 29 كانون الثاني و 2 شباط عام 1999، وفي السفارة اليونانية في كينيا بتاريخ 2 و 15 شباط 1999. الأمر الذي يخالف البند الخامس من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية والمتعلق بحق الحرية والحماية.

وكان القائد عبد الله أوجلان أقام دعوى ضد تركيا لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بدعوى تعريض حياته للخطر وسوء المعاملة والمحاكمة غير العادلة خلال فترة احضاره من كينيا في 16 شباط عام 1999. وفي 2 آذار عام 1999 كانت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أول هيئة أجنبية تزور إمرالي، حيث أصدرت في أيار عام 1999 تقريراً ذكرت فيه أن القائد أوجلان لم يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

وفي جلستها في 21 تشرين الثاني عام 2000 قبلت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ملف الدعوة، وأصدرت قراراً بتاريخ 12 آذار 2003 تضمن أن تركيا وخلال محاكمتها للقائد عبد الله أوجلان انتهكت المادة السادسة المتعلقة بالمحاكمة العادلة، والمادة الخامسة المتعلقة بالحرية والحماية، والمادة الثالثة المتعلقة بسوء المعاملة، من بنود معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.

(ك)