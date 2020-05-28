المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تغرّم تركيا لانتهاكها حقوق الكرد

غرّمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا بأكثر من 8500 يورو كتعويض في قضيتين منفصلتين تتعلقان باحتجاز مجموعة من الكرد.

وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح المدعين في حادثين وقعا في شرق تركيا ذو الغالبية الكردية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن تركيا انتهكت حق الحرية والأمن، وحرية التجمع لحكيم آيدين، الذي اعتُقل عام 2008 بعد مشاركته في احتجاج يدعو الحكومة إلى إضفاء الشرعية على تعليم اللغة الكردية .

كما قالت المحكمة الأوروبية إن تركيا انتهكت حق حرية التجمع لكامل شيتين، الذي حُكم عليه أيضاً بالسجن بعد مشاركته في احتفالات نوروز في مقاطعة موش الشرقية عام 2007، حسبما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

(م ش)