المحكمة الأوروبّية لحقوق الإنسان تطالب تركيّا بالإفراج الفوريّ عن دميرتاش

وقالت محكمة حقوق الإنسان، إنّ قرارات احتجاز دميرتاش، لا تحتوي على أدلة تربط بين أفعاله والجرائم المتعلقة بالإرهاب.

وقالت المحكمة إنّ اعتقال الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، أرسل “رسالة خطيرة” إلى الشعب التركي وهو “مجرّد غطاء لغرض سياسيّ خفي”.

وجاء في حكم المحكمة أنّ “الاحتجاز الأولي والمستمر لم يحرم آلاف الناخبين من التمثيل في البرلمان فحسب، بل أرسل أيضاً رسالة خطيرة إلى جميع السكّان، مما قلّل بشكل كبير من نطاق النقاش الديمقراطي الحر”.

وجاء في قرار المحكمة الأوروبية أيضاً “تمكن هذه العوامل المحكمة من استنتاج أن الأغراض التي طرحتها السلطات التركية بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة كانت مجرد غطاء لغرض سياسي خفي، وهو أمر لا جدال فيه بالنسبة للديمقراطية”.

واعتقلت السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب المزعومة الكثير من الساسة من بينهم دميرتاش الذي اعتقل في 4 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 بحجّة صلته بحزب العمال الكردستاني.