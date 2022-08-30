المحكمة الاتحادية تؤجل جلسة النظر بدعوى حل البرلمان العراقي إلى إشعار آخر

وقال مصدر قضائي في تصريح، إن "المحكمة الاتحادية لن تعقد جلسة للنظر بدعوى حل مجلس النواب بسبب العطلة والتطورات الأمنية قرب المنطقة الخضراء"، وفق وكالة "روج نيوز".

وأضاف أن "الجلسة ستعقد عند عودة الأمور الى طبيعتها من الناحية الأمنية".

وتشهد بغداد منذ يوم أمس، اشتباكات عنيفة وصدامات، بين أنصار الصدر والجماعات المدعومة من طهران، عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه النهائي من المشهد السياسي، وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه بعدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي، ما دفع أنصاره إلى التصعيد في المنطقة الخضراء، واقتحام القصر الجمهوري ومحاصرة مقر الحكومة.

(ل د)