المحكمة الاتحادية العراقية تحدد الأربعاء للنظر في الطعون بدستورية جلسة البرلمان

وذكر بيان صادر عن المحكمة، أنه: "تم تحديد الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 19 كانون الثاني 2022 موعداً للنظر في الدعوتين المرقمتين ٥/اتحادية/ ٢٠٢٢ و٦/اتحادية/ ٢٠٢٢ المقامتين من قبل المدعي باسم خزعل خشان، والمدعي محمود داود سلمان، على رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى وظيفته للطعن بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة"، بحسب شبكة "العين الإخبارية".

وأصدرت المحكمة بوصفها السلطة القضائية الأعلى في العراق، أمراً ولائياً الأسبوع الماضي، بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة.

وكان مجلس النواب عقد جلسته الأولى الأكبر سناً برئاسة محمود المشهداني قبل أن يغادرها جراء وعكة صحية ألمت به جراء تدافع من قبل بعض البرلمانيين، مما اضطر إلى استبداله بآخر.

وجرى خلال ذلك الانعقاد أداء اليمين الدستوري للنواب الجدد واختيار هيئة رئاسة للبرلمان عن طريق الاقتراع المباشر.

وعلى إثر ذلك قدم رئيس مجلس النواب السابق، والأكبر سناً للجلسة محمود المشهداني طعناً قضائياً للمحكمة الاتحادية يؤشر من خلاله خروقاً دستورية.

وكذلك قدم النائب المستقل باسم خشان طعناً آخر أدعى فيه عدم أهلية محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان بارتكابه مخالفات تشريعية وقانونية خلال الدورة السابقة.

في المقابل، شككت قوى الإطار التنسيقي التي تضم قوى وأحزاب ومجموعات مقربة من إيران، بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان، بعدما أدركت قرب خروجها من توليفة الحكومة المقبلة بتحالف الصدر مع القوى السنية (تقدم – عزم)، والحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ل د)