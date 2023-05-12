المحكمة العليا الباكستانية تقرر عدم شرعية اعتقال خان وتطالب بالإفراج عنه

وقالتِ المحكمةُ العليا في قرارها إن الطريقة التي نُفذت بها مذكرة الاعتقال الصادرة عن رئيس المكتب الوطني للمحاسبة باطلة وغير قانونية.

وتسبب توقيف خان على خلفية تهم تتعلق بالفساد في خروج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج واندلاع اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، حيث لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم في حوادث مرتبطة بالتظاهرات، بحسب ما أعلنته الشرطة والمصادر الطبية.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد حث قوات الأمن الباكستانية على ضبط النفس، فيما طلب من المتظاهرين الامتناع عن العنف.

(سـ)